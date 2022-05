Savona, via al Meeting: Jacobs in batteria in 9"99: in finale sogna il record (FOTO)

Ha preso il via il Meeting Internazionale Città di Savona e lo ha fatto con il botto dopo i 100 metri paralimpici femminili e i 100 femminili, sono scesi nella pista della Fontanassa per la prima batteria uomini l'oro olimpico dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs e i suoi compagni iridati nella 4×100 Fausto Desalu e Lorenzo Patta nella seconda batteria non riuscendosi però a qualificarsi per la finale.

L'uomo del 9"80, record italiano, si è infatti aggiudicato il primo posto con 9"99.

Secondo Yupun Mudiyangelage in 10″04, terzo Jimmy Vicaut in 10″07, quarto Chituru Ali con 10″12, quinto Matteo Melluzzo in 10″31 e sesto Giovanni Galbieri con 10″40. I primi quattro sono così volati in finale.

Alle 17.45 la tanto attesa finalissima. Riuscirà a battere il suo tempo dopo che l'anno scorso proprio qua a Savona aveva fatto partire la sua rincorsa al mondo con un 9"95 che aveva di fatto surclassato il 9"98 di Filippo Tortu?

Nel frattempo nella seconda batteria dei 100 metri primo posto per Arthur Cissè (qualificato) con un buon 10″09, secondo Mouhamadou Fall (qualificato) con 10″15, terzo Lorenzo Patta 10″19, quarto Fausto Desalu con 10″21, quinto Antonio Moro 10″35 e sesto Hillary Wanderson Polanco Rijo 10″43.