Villanova d'Albenga, il 22 maggio visita guidata all'oasi 'I Valloni'

"La primavera è la stagione migliore per godere della bellezza della natura, perciò il 22 maggio (il mattino dalle ore 9 alle ore 12.30) aspettiamo i nostri soci per una visita guidata all'oasi 'I Valloni'", cosi commenta in una nota il WWF Savona.

"Si tratta di una vecchia cava di argilla abbandonata situata in località Valloni del comune di Villanova di Albenga, che si è trasformata grazie alla lenta ma inesorabile azione della natura in un gioiello paesaggistico e naturalistico senza eguali nella nostra Regione".

"Nonostante la sua estensione non superi i 7 ettari raccoglie in sé molto di quanto il territorio ingauno possa offrire agli amanti della natura, zone umide e prati allagati contrastati in poco spazio da prati aridi ricchi di orchidee "calanchi nudi" di argille plioceniche ricche di fossili marini" concludono dal WWF Savona.

Per chi non fosse ancora socio WWF può iscriversi direttamente presso l’ingresso dell’oasi. Per info Pino: 347 7770022 o scrivere a savona@wwf.it.