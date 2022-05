Briano (+Cairo): "Intercettare fondi europei per il restyling e messa in sicurezza delle scuole"

"E' assolutamente indispensabile che una pubblica amministrazione scelga di investire nella scuola. Anche nelle piccole cose che riguardano la manutenzione ordinaria come la tinteggiatura, i cestini della spazzatura, le tende, l'intonaco, i giardini adiacenti, ecc". Cosi commenta il candidato sindaco della lista "+Cairo" Fulvio Briano.

"Così come che si impegni ad intercettare fondi europei per la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza, e il totale abbattimento delle barriere architettoniche" aggiunge.

"È nuovamente aperto il fondo Kyoto, bando con risorse che ammontano a 187 milioni di euro che riguardano l’efficientamento energetico ed il risparmio idrico degli edifici scolastici. Le domande vanno presentate entro le ore 24,00 del 31 luglio 2022, e prevedono un finanziamento a tasso agevolato".

"La domanda e la sua accettazione porterebbe in scuole come quelle di Cairo Montenotte Bragno e Ferrania nuovi serramenti, una coibentazione e un impianto fotovoltaico" conclude Briano.