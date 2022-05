Elezioni 2022, "Borghetto Domani" si svela alla cittadinanza. Giraldi: "Contento e orgoglioso di questa lista" (FOTO e VIDEO)

La sala polivalente di Palazzo Pietracaprina a Borghetto Santo Spirito ieri sera ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale alla cittadinanza della lista "Borghetto Domani" guidata dal candidato sindaco Pier Giorgio Giraldi.

"Una lista civica creata in due mesi, una lista civica quasi esaustiva di tutte le categorie economiche e sociali della città - ha spiegato il candidato alla poltrona di primo cittadino - abbiamo fatto già un piccolo miracolo: credo sia solo prodromico all'altro miracolo, quello che faremo il prossimo 12 giugno vincendo le elezioni".

"Sono orgoglioso di questi ragazzi - ha aggiunto Giraldi - innanzitutto devo dire che la lista è piena di ragazzi e al giorno d'oggi non è facile trovarne che abbiano voglia di impegnarsi in politica, anche perché gli esempi che abbiamo a livello nazionale non sono così edificanti. Sono molto soddisfatto, non solo per aver trovato questi ragazzi disposti a candidarsi, ma anche perché si tratta di ragazzi competenti: abbiamo veramente una pletora di persone competenti che potranno aiutarmi tantissimo per la gestione della cosa pubblica. Sono veramente molto contento e orgoglioso di questa lista".

"Le prime percezioni da parte della cittadinanza? Sono molto buone, a noi arrivano dei segnali molto incoraggianti dal territorio - ha concluso Giraldi - di questo sono veramente contento: sono anche più entusiasta e più carico per andare avanti, per arrivare fino in fondo e vincere queste elezioni".

Oltre al candidato sindaco ecco chi sono gli altri componenti della lista: Davide Andreis, commerciante; Santino Arena, antiquario; Antonio Basso, medico di famiglia; Cinzia Bertorello, parrucchiera; Jennifer De Zanet, architetto libero professionista specializzata in progettazioni ecosostenibili; Anna Ferrante, pensionata attiva ed ex presidente della Pro Loco; Daniela Guzzardi, consigliere uscente; Maria Grazia Oliva, mamma e moglie a tempo pieno, consigliere uscente; Alessio Reale, laureando in Giurisprudenza e consigliere F.C.D. Borghetto 1968; Giorgia Rocco, vicecomandante Polizia Locale di Pietra Ligure; Gianfranco Sarpero, pensionato ed ex coordinatore responsabile della Protezione Civile; Pietro Sorrentino, commerciante, titolare del Pub Atlantic.

"Borghetto domani" sfiderà la lista "Borghetto c'è" del candidato sindaco Giancarlo Canepa.