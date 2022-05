Albenga, Distilo: "Protocollato 10mila firme per chiedere l'apertura di un Punto di Primo Intervento h24"

"Grazie ad un gruppo di cittadini volenterosi abbiamo protocollato 10 mile firme all'attenzione del presidente Toti per chiedere con educazione e rispetto, senza cavalcare politicamente la situazione, di riavere un punto di primo intervento H24 all'interno dell'ospedale di Albenga".

Cosi commenta Diego Distilo, rappresentante del gruppo civico "Aria Nuova per Albenga", nonché presidente del Consiglio comunale di Albenga, che aggiunge: "Per il pronto soccorso siamo in attesa di conoscere delucidazioni da Roma sul DM Balduzzi, cosa non imputabile al governatore Toti".

"Noi non siamo quelli del 'senza pronto soccorso si muore', siamo un gruppo di cittadini che rispetta tutti. Non abbiamo appoggiato questa campagna contro il governatore, poiché il pronto soccorso è stato chiuso nel 2012 con la guida del Partito democratico".

"Non abbiamo scimmiottato o preso in giro il presidente Toti - conclude il gruppo civico - Per rapportarsi con le istituzioni bisogna venire nei luoghi adatti senza insultare nessuno".