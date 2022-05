Savona, corso di accesso alla Croce Rossa

Si avvierà a breve un nuovo corso d’accesso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana. Il corso d’accesso è il primo passo per prestare l’opera di volontariato e aiutare gli altri.

Una volta volontario di Croce Rossa si può decidere di cosa occuparsi: servizio in ambulanza, ma anche Inclusione Sociale, Emergenza (intesa come Protezione Civile), e molto altro ancora. Inoltre la sede di Savona è una sede operativa, con centralino, magazzini, uffici amministrativi, veicoli, ecc. Servono quindi anche figure che si possono occupare di questi aspetti e il vostro aiuto è prezioso.

A valle del corso d’accesso, in funzione delle attività che il neo Volontario vorrà fare, seguiranno altri corsi specifici: il “catalogo” dei corsi della Croce Rossa comprende poco meno di 300 specialità! Croce Rossa quando impiega e dispiega i suoi Volontari in aiuto del prossimo vuole essere certa che tutti siano preparati ad affrontare le situazioni e che questi siano consapevoli di cosa può attenderli, nessuno viene mandato allo sbaraglio.

Inoltre la nostra non è un’uniforme qualsiasi, la nostra divisa è un pezzo di storia lunga oltre 150 anni, è una grande responsabilità portare un simbolo universalmente riconosciuto come sinonimo di umanità, neutralità, imparzialità, aiuto ed onestà, ogni Volontario deve esserne ben consapevole. La presentazione del corso sarà venerdì 27 maggio presso la sede di via Scarpa 7 a Savona.