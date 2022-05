A Savona la Giornata Nazionale per la salute delle mani si celebra con gli specialisti del Centro regionale di Chirurgia della mano

Sabato 21 maggio si celebra l’ottava edizione della Giornata Nazionale per la salute delle mani promossa dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano.

Per l’occasione il dottor Zoccolan, insieme ad altri specialisti del Centro regionale di Chirurgia della mano, hanno organizzato un momento di incontro con la popolazione per approfondire il tema della prevenzione della patologie della mano.

L’incontro si terrà presso la Sala rossa del Comune di Savona e avrà inizio alle 9.30. Nella prima parte ci sarà spazio per le domande o i quesiti che i cittadini vorranno fare agli specialisti in tema di salute della mano. A seguire verranno presentate diverse testimonianze di pazienti che in passato hanno subito gravi traumi delle mani e che poi sono stati trattati e seguiti dalla Struttura savonese.

La conclusione della mattinata sarà dedicata a una breve riflessione sul passato storico della specialità chirurgica a Savona e sulle prospettive evolutive nel medio e lungo termine.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza interessata.