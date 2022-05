Lavori di riqualificazione del fronte mare a Savona, previsto un percorso di alternanza scuola-lavoro

Un percorso di alternanza scuola-lavoro previsto nel progetto di riqualificazione urbana degli spazi tra via Nizza e il mare nel tratto tra le Fornaci e Zinola e la realizzazione di un percorso ciclopedonale litoraneo a Savona, che causa dei ritardi nelle lavorazioni e per la pandemia non è stato ancora attivato.

Nella fase di cantiere infatti è stato previsto il coinvolgimento in maniera attiva degli istituti scolastici tramite visite didattiche e quegli eventi avranno la finalità di illustrare agli alunni la funzionalità di un cantiere stradale, la sicurezza stradale e i benefici del progetto ultimato.

Verranno aperte tre posizioni, nell'ambito della riforma della Buona Scuola, per geometri (inerenti attività di rilievo, tracciamento e assistenza tecnica di cantiere); per periti (per assistenza tecnica di cantiere) e una posizione per l’istituto tecnico per il turismo (circa il servizio di box informativo e assistenza alle visite in cantiere).

L’alternanza scuola-lavoro consiste infatti in un periodo di formazione teorica in classe e uno successivo di pratica presso l’azienda in cui si decide di svolgere l'attività e il progetto pone le basi per avviare gli studenti dell’ultimo triennio delle superiori al mondo del lavoro.

"Le attività sopraindicate sono attualmente sospese e saranno organizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in relazione all’evolversi della situazione di emergenza sanitaria attualmente in atto" viene spiegato dal comune.

Sul sito del comune di Savona è stato infatti pubblicato da qualche giorno il progetto e gli aggiornamenti sul cantiere, in ritardo sul cronoprogramma previsto.

Attualmente infatti i lavori per la passeggiata a raso del mare tra Zinola e le Fornaci sono fermi in quanto sono troppo alti i costi per l'acquisto del ferro e del legno ed è in corso un'interlocuzione tra il comune e la ditta aggiudicataria degli interventi.

L'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi sul tema lo scorso 29 marzo, aveva risposto in consiglio comunale all'interpellanza presentata dal consigliere Pietro Santi che richiedeva delucidazioni proprio sull'intervento che dopo la consegna del dicembre 2020 e una richiesta di un cronoprogramma da parte dell'amministrazione (nel frattempo era giunta la concessione demaniale di Autorità di Sistema Portuale con il successivo stop per la stagione estiva), i lavori erano stati stoppati per via dell'aumento delle materie prime.

"A fine estate si è verificato un aumento vertiginoso dei prezzi del ferro e del legno e la ditta aggiudicataria ha proposto una perizia di variante che non è stata discussa per via delle elezioni con i lavori che sono stati sospesi - aveva continuato l'assessore Parodi - c'è stato un incontro con la ditta per cercare di trovare un accordo e loro hanno proposto di fare un intervento con il legno tavolato a 2 cm invece che a 4 cm, noi abbiamo fatto una controproposta, siamo in attesa della decisione della ditta che ha però detto che non arriva l'acciaio dall'Ucraina. Non so come finirà".

I tratti di spiaggia che dovrebbero essere interessati dai lavori sono all’altezza dell’ex Playa, per tutto il tratto di arenile libero, un altro pezzo dal Rio Quattro stagioni sino al Rio Molinero, dagli ex Solimano e il terzo dal Rio San Cristoforo sino al supermercato Mercatò e poi il campo da calcio Maracanà per collegarsi all'altezza della passeggiata dei giardini Isola della Gioventù dalle XXV Aprile. Con la realizzazione in legno che però sarebbe rischiosa viste le frequenti mareggiate.

Il consigliere di Toti per Savona aveva inoltre richiesto aggiornamenti sui lavori per la realizzazione della pista ciclabile che sta continuando a creare più di un disagio ai cittadini. Santi aveva sollevato le "notevoli criticità" nell'asfaltatura "realizzata nel tratto del quartiere delle Fornaci" e un problema relativo al posizionamento dei lampioni, "posizionati in alcuni tratti molto vicini alle abitazioni" creando disagio "a chi risiede negli alloggi dei primi piani dei palazzi".

"Sono convinto che una volta finiti i lavori sarà un risultato interessante. Hanno subito ritardi già nel 2021 per interferenze legate agli interventi sulle fibre ottiche e l'acquedotto, perché dovuto spezzettare i cantieri per riservare qualche posteggio per le attività produttive e inoltre c'è stata la problematica del Covid. I lavori comunque dovrebbero concludersi entro fine dell'anno, acquedotto permettendo" aveva proseguito Parodi.

