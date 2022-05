Prosecuzione di emissioni convogliate di polveri: la provincia diffida la ditta Bagnasco di Carcare

La provincia di Savona diffida la ditta Bagnasco Edoardo Srl con sede a Carcare "dalla prosecuzione di emissioni convogliate di polveri". Tale provvedimento è stato adottato dopo un alcuni sopralluoghi da parte dell'Arpal. La stessa Agenzia, a seguito di tale inosservanza, ha notificato all'azienda una sanzione amministrativa.

Nella diffida viene attestato che "non sono state riferite situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente rilevate nel corso del controllo. Due fattori che costituiscono presupposto per l’adozione della contestuale sospensione dell’Autorizzazione".

L'azienda dovrà eliminare nell'immediato ogni possibile causa che ha originato il mancato rispetto di quanto disposto ai punti 1.4 e 5.4 Allegato B del P.D. n. 1128/2017 del 31/03/2017: in particolare provvedere ad un programma di manutenzione che, con frequenza trimestrale, verifichi lo stato di efficienza dei filtri asserviti all'emissione denominata E1 e che, con frequenza semestrale, preveda una manutenzione generale dei sistemi di abbattimento installati; annotare su apposito registro con pagine numerate progressivamente, vidimate dall'ente di controllo, le operazioni di manutenzione dei filtri installati sull'emissione E1, le sostituzioni effettuate, nonché le operazioni di manutenzione del pressostato differenziale asservito alla suddetta emissione.

"Il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni comporterà l’applicazione di eventuali ulteriori provvedimenti - si legge sempre sull'atto provinciale - Tale provvedimento costituisce già un avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione P.D. n. 1128/2017 nel caso di reiterato mancato rispetto delle prescrizioni vigenti e di quanto disposto dal presente provvedimento".