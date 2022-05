Savona, chiuso il parcheggio superiore del Priamar: via alla riqualificazione dell'area

Da oggi non sono più a disposizione dei cittadini i parcheggi a pagamento di corso Mazzini nella porzione superiore a lato della Fortezza del Priamar.

Ieri era l'ultimo giorno a disposizione per utilizzare gli stalli e da questa mattina l'area è completamente sgombra per permettere gli interventi di riqualificazione.

Dal 2014 era già stata annunciata questa novità, con i savonesi che ora dovranno fare a meno di un "polmone" importante soprattutto in un'area nel quale i parcheggi scarseggiano.

Con gli oneri di urbanizzazione del Crescent2, una cifra complessiva che si attesta sui 3.1 milioni di euro, è prevista la sistemazione a parco urbano della copertura della galleria portuale e del terreno circostante, il recupero del fossato di levante della fortezza e nuove alberature lungo via Impastato.

Rimangono quindi a disposizione dei cittadini i 46 parcheggi a pagamento nella zona sottostante.

Lo scorso giugno 2021 era stato aperto ai cittadini un parcheggio in via Impastato con alcuni stalli riservati ai cittadini residenti muniti di bollini rosso, in altri invece la sosta sarà libera. Due i parcheggi dedicati alle persone disabili e sono presenti anche 12 stalli per motocicli.