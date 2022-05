La stagione 2021-2022 di serie A per le tre squadre liguri

La stagione calcistica 2021-2022 si sta per concludere con i prossimi verdetti di serie B, relativi ai play-off e ai play-out, mentre la regular season e il campionato di serie A hanno già chiuso i battenti. Tra i verdetti uno riguarda quello delle tre formazioni ligure che militano in massima divisione. La serie A ha trovato nello Spezia una nuova squadra che si sta facendo conoscere, grazie a un’idea di calcio piuttosto propositiva, come ha affermato lo stesso tecnico Thiago Motta.

Il cammino dello Spezia nel campionato di serie A

Gli Aquilotti si erano fatti conoscere dalle grandi platee calcistiche grazie alla promozione in serie A durante la stagione 2019-2020, anche se dopo la promozione al campionato cadetto, aveva già disputato per cinque volte i play-off, mancando però la promozione in serie A. C’è riuscita con il sesto tentativo in sette stagioni, un aspetto che forse rende meglio l’idea della competitività di questo gruppo e della dirigenza, passata e presente. Grazie a una squadra compatta e ben gestita dal tecnico brasiliano e naturalizzato italiano, lo Spezia Calcio è riuscito nell’impresa di ottenere la salvezza per due anni di seguito. Questo vuol dire per il calcio ligure avere ben tre formazioni nel massimo campionato, anche se dal prossimo anno ci saranno purtroppo delle novità non positive, sotto questo punto di vista. Spezia e Sampdoria hanno infatti centrato l’obiettivo minimo stagionale, centrando la salvezza nelle ultime giornate di campionato, ma non è stato così per il Genoa.

Retrocede in serie B il Genoa dopo una lunga permanenza in serie A

I rossoblu infatti con la sconfitta maturata al Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti, sono retrocessi con un turno di anticipo rispetto alla fine del campionato di serie A. Per il Grifone la permanenza in massima divisione risale al campionato 2007-2008, con risultati alterni, ma che gli hanno sempre consentito di salvarsi e di restare in massima categoria. Il Genoa deve quindi ripartire dalla B con una nuova presidenza e una squadra da rifare, almeno in parte al fine di ottenere una promozione rapida, come stanno facendo ultimamente altre società che si barcamenano tra serie A e B come Crotone, Benevento, Lecce e altri club di livello medio.

La Sampdoria di Giampaolo ottiene la salvezza a fine stagione

A differenza del Genoa, la Sampdoria è riuscita invece a ottenere la salvezza matematica, sempre con un turno di anticipo, grazie alla larga vittoria contro una Fiorentina che stava lottando per la qualificazione in Europa League. Del resto il campionato di serie A ha riservato tante sorprese, fino all’ultima giornata, tra cui l’assegnazione dello scudetto, i piazzamenti in Europa e la sfida salvezza. Molte squadre hanno dovuto dare il massimo fino alla fine per ottenere l’obiettivo stagionale. La Lazio di Maurizio Sarri ad esempio, grazie al pareggio ottenuto last minute contro la Juventus di Max Allegri, ha centrato la qualificazione in Europa League. Non era affatto una cosa semplice visto che era in gara contro Roma, Atalanta e la stessa Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha proposto lungo tutta la stagione un calcio propositivo e molto spettacolare, dove non sono mancati risultati lusinghieri contro alcune delle big di serie A (Napoli, Roma).