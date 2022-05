Ad Albissola Marina tornano le letture ad alta voce: al via la 4^ edizione “Storie tra le foglie”

Al via la 4^ edizione di “Storie tra le foglie”, una serie di appuntamenti dedicati alla lettura ad alta voce e alla promozione della lettura, organizzati dallo staff della Biblioteca dei Ragazzi “Pupi Rolandi” dell’Istituto Comprensivo Albisole, in collaborazione con gli assessorati alla Cultura e all’Istruzione di Albissola Marina e Albisola Superiore.

I prossimi appuntamenti si svolgeranno ad Albissola Marina nella splendida cornice del Parco Faraggiana: il 20 maggio alle ore 18.00 “Fantasticando tra gli albi illustrati: per grandi e…piccini!”. A seguire, chi desidera potrà fermarsi per un picnic; il 24 maggio dalle ore 09.30 alle ore 16.00, la giornata sarà dedicata alle scuole di Albissola Marina e coinvolgerà tutti gli ordini scolastici. Organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale di Volontariato Cultura e Solidarietà Onlus, la Biblioteca “Tantestoriepergiocare”, l’Associazione Infanzia e Cultura e l’Associazione La Fornace.

“L'Amministrazione comunale è sensibile alle iniziative atte a favorire la ‘voglia di sapere’ – spiega l'Assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Tomaghelli -. La cultura è l'arma migliore per affrontare le sfide quotidiane che la vita ci riserva”.