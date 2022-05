Savona, continua fino al 29 maggio la mostra “San Giacomo 1472-2022”

“Il risultato raggiunto per la mostra ‘San Giacomo 1472-2022 in piazza Vescovado a Savona è molto positivo, sia in termini di presenze che di interesse mostrato dai visitatori, chiara dimostrazione della volontà delle persone di conoscere la storia di questa parte rilevante della nostra città”, commentano gli organizzatori.

In 20 giorni la mostra è stata visitata da 1.700 persone, delle quali circa il 70% del territorio, il 15% da fuori regione, il 10% di studenti ed il 5% di stranieri. “È stato molto gratificante il vivo interesse verso il materiale esposto che ha portato la quasi totalità dei visitatori ad una partecipazione attiva, con domande ed esposizione di loro ricordi personali – spiegano -. Il rapido esaurimento delle 100 copie del catalogo, che è ora in ristampa e per il quale si sta compilando una lista di prenotazione, avvalorano quanto detto”.

“I visitatori hanno recepito di trovarsi immersi in riproduzioni di documenti mai esposti, di complicato reperimento in originale e spesso di impossibile trasferimento dal luogo in cui si trovano. Le riproduzioni al vero dei tre dipinti del San Giacomo all'estero, per la prima volta assieme in Italia, sono state il fiore all'occhiello”.

La mostra, che molti visitatori hanno chiesto di rendere permanente, salvo prolungamento, chiuderà il prossimo 29 maggio.