Briano (+Cairo) su infrastrutture: "Elemento fondamentale per rendere più competitivo un territorio"

"Per rendere più competitivi il territorio è dovere di ogni amministratore locale tessere legami e attuare un costante dialogo con le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e gli imprenditori" commenta Fulvio Briano, candidato della lista "+Cairo".

"Molto dipende da scelte amministrative corrette e da decisioni politiche coraggiose. Le infrastrutture sono elemento fondamentale per rendere più competitivo un territorio e quindi migliorare la vita delle persone che in quei territori vivono" aggiunge.

Il candidato sindaco focalizza l'attenzione su alcune questioni, come la messa in sicurezza e l’ampliamento delle infrastrutture ferroviarie; il raddoppio ferroviario tra Savona e Altare – oggi a binario unico – e tra Altare e Ceva – nuovo investimento sulla linea Savona-Torino, gli interventi di ammodernamento del segnalamento ferroviario da Savona ad Alessandria ed il completamento dei lavori dell’Aurelia Bis; la bretella autostradale Predosa-Carcare–Albenga, la messa in sicurezza del tratto autostradale Savona–Torino; il ripristino delle Funivie, infrastruttura fondamentale per il trasporto delle rinfuse dalla costa all'entroterra della Val Bormida che garantisce una sostenibilità ambientale molto elevata.

"Sono interventi necessari a sostenere la competitività delle aziende già insediate e dei settori strategici del territorio (industria, portualità, logistica, turismo), nonché a favorire la realizzazione di nuovi investimenti" conclude Briano.