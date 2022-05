Controlli oculistici gratuiti, Brunetto (Lega) alla presentazione del progetto ‘Vista in salute’: "Un passo in avanti per la prevenzione"

“Stamane a Calata Vignoso (Museo del Mare) ho partecipato alla presentazione del progetto ‘Vista in salute’ patrocinato anche da Regione Liguria e Comune di Genova. Si tratta di una campagna di prevenzione delle malattie ottico retiniche di elevato impatto sociale e civile. La struttura mobile di Iapb Italia onlus offrirà controlli oculistici gratuiti alla popolazione di Genova, Chiavari e La Spezia. Inoltre, questo progetto rappresenta un altro passo in avanti per il reale e pieno inserimento della prevenzione all’interno del sistema delle cure, in grado di scongiurare la cecità/ipovisione evitabile e ridurre la spesa sociale e sanitaria del nostro Paese”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.