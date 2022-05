Elezioni 2022, "Borghetto c'è" punta su sicurezza, sociale e non solo: "Un programma molto ambizioso" (FOTO e VIDEO)

" Sicuramente un programma molto ambizioso, che è anche un po' il frutto dell'esperienza maturata in questi anni di amministrazione - il commento del candidato sindaco - abbiamo scolpito quello che vorremmo diventasse Borghetto nei prossimi anni, ci sarà un completamento di alcuni interventi già iniziati e anche tante idee nuove che dovrebbero cambiare il volto del nostro paese. Le priorità? Innanzitutto la sicurezza, sicurezza intesa come idrogeologica ma anche delle persone: in questi anni abbiamo fatto già molto per andare a contrastare il rischio idrogeologico, proseguiremo sicuramente su questa strada. A Borghetto ci sono 85 condomini in zona rossa, la nostra priorità è sicuramente andare a ridurre questa zona di esondabilità ".

"Grande attenzione la presteremo al sociale - ha inoltre aggiunto - purtroppo in questi anni, anche per via della pandemia, il disagio sociale del paese è inevitabilmente aumentato, come da tutte le parti, nonostante abbiamo messo a disposizione risorse come mai in precedenza. Su questa strada dobbiamo proseguire, dobbiamo lavorare per far sì che le persone si emancipino ed escano da questa situazione. Quindi un sostegno, ma anche creare dei percorsi per aiutare le persone a tornare nella società in maniera più che dignitosa".