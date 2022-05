Da Finale a Boryslav, biglietto di sola andata per un'ambulanza della Croce Bianca (FOTO e VIDEO)

Sarà un viaggio lungo e di sola andata da Finale Ligure a Boryslav, oblast' di Leopoli, quello che partirà nelle prossime ore per Volodymyr e Oleg a bordo di un mezzo colmo di solidarietà.

Dopo l'arrivo in aereo da Cracovia a Milano, e da lì in treno fino alla Riviera delle Palme, i due cittadini ucraini torneranno a casa con un'ambulanza che la Croce Bianca finalese ha scelto di donare al popolo ucraino, con la mediazione del "Millennium Club Medici" di Genova e della "Alma Mundi Onlus" di Napoli nella persona dell'avvocato dell'avvocato Gerry Danesi (console onorario del Nicaragua, già autore di una donazione al Consolato Ucraino nella città partenopea), letteralmente stipato di prodotti alimentari, medicinali e generi di prima necessità raccolti col coordinamento della Consulta del Volontariato insieme alla Caritas, l'Aib Protezione Civile di Finale e le sezioni di Calice e Orco Feglino nei supermercati e presso il centro di raccolta organizzato presso la chiesa dei frati cappuccini, a cui si è aggiunto il materiale raccolto con le donazioni dal Circolo Operaio di Albenga in una giornata dedicata.

Stamani la cerimonia di consegna del mezzo, atto di grande vicinanza alla popolazione colpita dalla guerra destinato a rimanere negli annali della pubblica assistenza finalese: "Ci sembrava giusto aiutare chi, in questo momento, sta soffrendo più di noi - afferma la presidente della Croce, Alessandra Tabò - Un gesto che tutto il mio consiglio direttivo e i soci anziani hanno immediatamente recepito e sponsorizzato in toto".

In questo contesto di forte crisi umanitaria l'opportunità si è palesata grazie all'associazione "Millennium Club Medici" di Genova, come detto, che già dal 2016 organizza un'interconnessione col Paese indipendente dal 1991 confrontandosi su temi sanitario, giuridico e politico: "In tempi non sospetti si parlava di pace, di aiuti umanitari verso le loro strutture sanitarie - ha spiegato il presidente, il dottor Costanzo - Ora ci stiamo organizzando per capire quali siano le reali necessità di una popolazione che si trova sotto le bombe, cercando di supportarli nel bisogno urgente".

Queste si sono palesate dal continuo confronto coi sindaci delle città destinatarie di questi aiuti, culminati nell'evento dello scorso 26 marzo organizzato coi sindaci delle Albissole, di Savona e di Stella.

Il mezzo, pronto ad aiutare fino a un paio di giorni or sono chiunque ne avesse bisogno sul territorio, è stato così revisionato affinché potesse non solo affrontare il viaggio verso il fronte, ma anche restarvi per dare sostegno continuo agli ucraini: "E' dotato di tutto l'occorrente, arriverà in Ucraina e sarà pronto a essere utilizzato. Ci sembrava giusto, noi siamo contenti. Speriamo che quando il mezzo raggiungerà la sua destinazione ci chiamino per dirci che la guerra è finita e, anche se non dovesse essere così come purtroppo sembra, sia utilizzato per aiutare chi ha veramente bisogno" ha aggiunta la presidente Tabò.

"Vorrei ringraziare tutto il governo italiano e i cittadini per il supporto - ha detto ai nostri microfoni Volodymyr, ringraziando la Croce Bianca - è difficile pensare che il popolo ucraino debba subire questa assurda guerra, dove la gente muore sotto i bombardamenti, però tutti insieme riusciremo a vincere".

Il materiale che partirà domani è un'ultima piccola porzione di quanto il cuore solidale dei finalesi ha riservato per la popolazione ucraina. In questi mesi sono già stati organizzati altri quattro furgoni oltre a tre bancali inviati tramite l'associazione Pokrova, che nel frattempo ha proseguito con le sue attività di divulgazione della cultura ucraina.