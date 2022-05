Giro d’Italia, a Genova una vera e propria festa oltre lo sport (Video)

Tappa con arrivo a Genova del Giro d’Italia. La storica competizione ciclistica ritorna in Liguria dopo anni di assenza con il passaggio dei ciclisti sopra il ponte San Giorgio. Una scelta dall’alto valore simbolico ma anche tanto criticata. Aldilà delle polemiche, come ogni suo passaggio, il Giro d’Italia è una vera e propria festa che coinvolge tutti, anche chi non è particolarmente legato a questa disciplina sportiva.

“Il Giro d’Italia richiama a tutti noi le primavere, il primo caldo, le giornate trascorse con la tv accesa a vedere gli eroi della fatica - commenta Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria - Credo sia una grande manifestazione di popolo e così la sta vivendo Genova. Questa è una bella settimana per la nostra regione: questo giro che la attraversa, la tanta gente che lo sta attendendo qui e la voglia di tornare a vivere di una regione ma anche la voglia di mostrarsi pronti ad ospitare tutti coloro che vorranno venire la prossima estate a trovarci”.