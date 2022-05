Affidamento in house di Tpl, convocato incontro tra la Provincia, i sindacati e i sindaci

E' stato fissato al prossimo lunedì 30 maggio l'incontro tra la Provincia, i sindacati, i componenti della commissione provinciale e i sindaci di Savona, Albenga, Cairo Montenotte, Finale e Vado con al centro l'affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale.

A fissarla nella sala consiliare di Palazzo Nervi, il presidente provinciale Pierangelo Olivieri rispondendo così alle richieste delle organizzazioni sindacali.

Lo scorso 3 maggio nel frattempo era stato fatto il punto della situazione tra la Commissione Consiliare provinciale e i vertici aziendali di Tpl.

I documenti per formalizzare la registrazione dell'azienda, il piano industriale e il contratto del servizio sarebbero infatti in fase di ultimazione e il documento di contratto verrà portato nell'assemblea dei soci entro l'estate.

Come era stato condiviso nell'incontro il piano industriale sarebbe in fase di ultimazione, (dopo che in ottica di affidamento in-house era già stato predisposto nel 2019) ed è stato revisionato, anche per apportare le modifiche necessarie per gli aggiornamenti e i riferimenti normativi e gli obiettivi di sostenibilità ambientale.