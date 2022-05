Albenga, i dinosauri si trasferiscono al mare (FOTO)

I dinosauri non lasciano Albenga, ma per l’estate si trasferiscono al mare.

Evidentemente questi mastodontici animali preistorici si sono trovati proprio bene nella Città delle Torri e, dopo aver ammirato per bene il nostro straordinario Centro Storico durante Fior d’Albenga, hanno deciso di optare per un po’ di tintarella estiva sul Lungomare.

Secondo le prime indiscrezioni T-Rex, Brontosauro e Velociraptor rimarranno per tutta l’estate al mare e chissà che poi, trovandosi così bene, non decideranno di rimanere ancora, magari in altra collocazione, per la gioia di grandi e piccini.