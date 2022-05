Frana sulla Sp 12 "Savona-Altare", la Regione approva l'integrazione dei fondi per il secondo lotto dei lavori

Durante gli eccezionali eventi metereologici del dicembre 2019, la Sp 12 "Savona-Altare", in prossimità del km. 4+100 in località San Bernardo, è stata interessata da un importante movimento franoso a monte della viabilità provinciale, conseguenza anche di una già riconosciuta situazione di instabilità pregressa particolarmente severa.

Nell'immediatezza dell'evento la provincia di Savona ha attuato tutte le misure necessarie per la salvaguardia dell'incolumità pubblica istituendo le misure di limitazione alla circolazione stradale e avviato un primo lotto di lavori in regime di somma urgenza, ponendo anche un sistema di monitoraggio per verificare costantemente lo stato del movimento franoso.

L'esito del monitoraggio mise in evidenza la crescente tendenza all'aggravamento dell'instabilità del versante e per tale motivo l'ente provincia - congiuntamente al comune di Savona - ha ritenuto necessario chiedere l'intervento di Regione Liguria per reperire le risorse per un secondo lotto di lavori da effettuarsi per il definitivo consolidamento dell'area.

Nei giorni scorsi il capo del Dipartimento della Protezione civile Regionale ha comunicato alla provincia l'integrazione delle risorse necessarie per il secondo lotto, per un importo di 1.061.400 euro, che l'ente potrà quindi impiegare nella realizzazione di tutti i lavori necessari individuati, tra i quali la realizzazione di cordoli in cemento armato nel versante di frana, un muro tirantato in prosecuzione di quello esistente lato monte, un gradone in reti strutturali e opere di regimazione delle acque superficiali e di sistemazione idraulica dell'impluvio laterale.



"Si tratta di un risultato molto importante. Non solo gli abitanti della zona, ma i cittadini tutti di Savona, e non solo, attendevano, e giustamente sollecitavano, che si completasse l'intervento di messa in sicurezza, con il ripristino pieno della viabilità della strada e della relativa fruibilità" spiega il presidente della provincia Pierangelo Olivieri.

"Arriviamo così finalmente a potere rimarginare una ferita pesante che il nostro territorio aveva patito da tempo. Si tratta di un traguardo reso possibile dalla stretta sinergia tra i diversi enti, provincia, comune e regione. I lavori sono stati progettati e verranno eseguiti con il duplice fine di ripristinare complessivamente lo stato dei luoghi e garantire al meglio la messa in sicurezza anche in prospettiva del fronte territoriale e della zona tutta" conclude Olivieri.