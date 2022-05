Peste suina, Piana: “I ritardi dal ministero hanno rallentato gli interventi” (Video)

Al momento non sale la preoccupazione per l’estendersi della peste suina, arrivata anche nel Lazio. La situazione nel nord ovest rimane sotto controllo.

“La situazione è ancora sotto controllo, l’epidemia è contenuta all’interno delle due bisettrici autostradali - spiega Alessandro Piana, vice presidente di Regione Liguria e assessore all’agricoltura - Sia come Regione Liguria e Regione Piemonte abbiamo mandato il nostro piano di contenimento e di eradicazione successiva, stiamo predisponendo le recinzioni per evitare che il contagio si estenda ad altre realtà della Liguria e del Piemonte e per non compromettere il mercato suinicolo nazionale.

Secondo gli ultimi dati elaborati dall’istituto zooprofilattico sperimentale i positivi sono in totale 123, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente: 74 per positività in Piemonte, 49 per positività in Liguria.

Stiamo lavorando alacremente, con grande competenze e soprattutto con senso di responsabilità. E’ evidente che i ritardi da parte del ministero sono stati troppo importanti e non ci hanno consentito il procedere, già alcuni mesi fa, alla predisposizione della recinzione in termini congrui. Queste recinzioni ci permettono di procedere successivamente con gli abbattimenti. Dico questo perché puntualmente arrivano attacchi e polemiche da parte dei cittadini e delle associazioni agricole. I problemi non sono stati creati da Regione Piemonte e Regione Liguria ma ce li siamo trovati addosso. Il colpevole ritardo da parte dei ministeri competenti non ci ha aiutato”.