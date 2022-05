Borghetto S. Spirito, addio a Vincenza Viola: "Una perdita dolorosa per tutta la comunità"

Si terrà quest'oggi, alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di San Matteo in Borghetto Santo Spirito, l'ultimo saluto a Vincenza Viola in Lo Cascio.

Molto conosciuta per il suo lavoro di collaboratrice scolastica alle elementari di via Trilussa, "Enza" se n'è andata a 65 anni lasciando il marito Giovanni, i figli Andrea e Daniele, le nipotine Stella e Gioia, il fratello Tony, le sorelle Maria e Giuseppe oltre ai parenti tutti. Un lutto molto sentito in tutto il paese come testimoniano le parole del sindaco uscente Giancarlo Canepa: