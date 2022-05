Denei e Nocchi ad Albenga, umorismo in coppia al Museo Sommariva

I Fieui di caruggi presentano sabato 21 maggio alle ore 17 due scrittori, due libri, ma soprattutto un pomeriggio di umorismo, racconti, musica.

Il genovese Carlo Denei torna ad Albenga con “Amori laterali. Canzoni e comicità di un artista schizofrenico”.Si tratta di un libro disco con tanto di Lato A e Lato B che ha per protagonista l'amore nel senso più ampio e più vario. Cabarettista e cantautore, nonché autore televisivo a “Striscia la notizia” Carlo Denei ha esordito con lo storico gruppo cabarettistico dei Cavalli Marci e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive da “Ciro il figlio di Taget” a Buldozer. Un po' attapirato per la retrocessione del “suo” Genoa cercherà conforto tra gli amici albenganesi.

Insieme a lui nel suggestivo ambiente del Museo Sommariva ci sarà Fabio Nocchi, di Lucca, spirito toscano iriverente e mordace. Laureato in psicologia è, come Denei, autore a “Striscia la notizia e collabora al mensile satirico Il Vernacoliere. Presenterà il suo libro “Non è colpa dei brutti se sono cattivi”, ambientato negli anni '80 con il protagonista, brutto e povero, costretto dalla vita a diventare cattivo per trovare la sua strada, tra sogni e illusioni.

Denei e Nocchi, amici e colleghi, assicurano un pomeriggio all'insegna della simpatia e del buonumore, merce difficile da trovare in questi tempi così complicati. L'ingresso è libero e l'incontro si concluderà con una degustazione dei prodotti del Frantoio Sommariva.