Ritorna il convegno "Savona racconta il Medioevo"

Il convegno “Savona racconta il Medioevo”, organizzato dall’Associazione Culturale “Gli Aleramici” arriva quest’anno alla sua quinta edizione. Dopo la sospensione dell’iniziativa nel 2020, “Gli Aleramici” hanno realizzato lo scorso anno una versione dell’iniziativa in modalità remota, rivedendone tempistiche e modalità ma mantenendo inalterato lo spirito dell’evento: offrire al grande pubblico dei momenti di divulgazione e riscoperta del Medioevo, attraverso lo sguardo di professori, studiosi, appassionati e ricercatori del territorio.

Quest’anno invece, “Savona racconta il Medioevo” ritorna in presenza, nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio 2022, presso la sala mostre “Caduti di Nassirya” del Palazzo della Provincia, con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune e della Provincia di Savona. Proprio in questo 2022 ricorrono i trent’anni dalla fondazione dell’Associazione “Gli Aleramici”, che approfittano dell’anniversario per arricchire il convegno con una mostra sulle proprie attività, visitabile sin dal mattino e allestita per entrambe le giornate.

I due pomeriggi, dalle ore 15.00 vedranno invece ripartirsi gli interventi dei relatori di quest’anno.

Sabato 28: apre il convegno il professor Matteo Borreani, docente di diritto presso l’istituto Mazzini di Savona, con l’intervento “Romanità e sacralità dell’idea di Impero”, e seguirà l’intervento della professoressa Claudia Palone, docente di lettere e storia presso lo stesso istituto, dal titolo “Nascere donna nel Medioevo”.

Domenica 29: sarà una giornata dedicata agli interventi di alcuni dei soci degli Aleramici, quali Marzio Foggetti che presenterà “Ricordi di paleografia latina” e di Sara Gavazzi con “Tra storia e cucito: lavoro di un rievocatore in formazione”.

L’evento si prepara dunque ad accogliere non solo esperti ed appassionati di storia, ma soprattutto un pubblico di curiosi, dagli studenti a chi invece conserva solo il ricordo dei banchi di scuola, per offrire due giornate all’insegna della riscoperta di un’epoca che dal passato continua ad affascinare e incantare. Sarà rilasciato ad ogni studente un certificato per l’attestazione dei crediti scolastici o universitari.