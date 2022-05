Al Molo 8.44 si celebrano le famiglie e lo sport: domenica 22 maggio spazio al 1° trofeo di Judo Decathlon

La sana competizione unisce e fa crescere sia grandi che piccini.

Lo sport è disciplina: insegna l’autocontrollo, diffonde lo spirito di squadra, migliora la concentrazione.

Per il Molo 8.44 rappresenta uno dei valori fondanti, un ingrediente imprescindibile per la vita quotidiana, e lo amiamo incondizionatamente. Ecco perché gli eventi a tema sportivo non mancano mai qui nel centro vadese che incentiva i clienti a riscoprire sempre il benessere dello sport.

Sarà proprio il Molo ad ospitare, domenica 22 maggio dalle ore 14, un evento regionale: il 1° trofeo di Judo Decathlon.

"L’evento vede il coinvolgimento famiglie e società sportive ed è davvero un orgoglio per noi esser stati scelti come sede per la prima edizione della manifestazione. Vi aspettiamo numerosi" dicono dalla direzione del Molo.