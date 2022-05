Giro d'Italia, Astana, Bahrain e Quick Step pernottano a Savona: la partenza per Sanremo (FOTO)

Vincenzo Nibali, Mikel Landa e Mark Cavendish. Questi i big dell'Astana, Bahrain Victorius e Quick Step che insieme ai compagni hanno pernottato questa notte nell'albergo delle Officine a Savona.

Alla spicciolata sono usciti dall'hotel intorno alle 10.00 per andare alla volta di Sanremo per la partenza della 13esima tappa del Giro d'Italia che si concluderà a Cuneo nel pomeriggio.

Hanno riposato quindi a Savona i ciclisti delle tre squadre dopo le fatiche della gara di Genova che ha visto prevalere Stefano Oldani della Alpecin Fenix.

Dei corridori che hanno pernottato nell'albergo savonese il nome di spicco è chiaramente lo Squalo dello Stretto, che ha annunciato il ritiro delle corse a fine stagione e che non è detto che possa ambire ancora ad un ruolo da protagonista per la top ten. Sicuramente vorrà lasciare un segno in una o più tappe.

Lo spagnolo Landa, capitano della Bahrain, è in questo momento al settimo posto della classifica generale, a 29 secondi dal connazionale Lopez e aiutato dal compagno Pello Bilbao punterà ad acciuffare l'ambita maglia rosa.

Il britannico sempreverde corridore dell'isola di Man, Cavendish, invece, dopo la vittoria in terra ungherese della terza tappa, oggi è uno dei favoriti per la volatona finale a Cuneo nel centro storico.