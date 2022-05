Genoa, Enrico Preziosi lascia ogni incarico nel club: presentate le dimissioni dal CdA

L'ex presidente Enrico Preziosi (in mezzo) insieme alla nuova proprietà il giorno del closing

Dopo oltre 18 anni segnati da successi ormai lontani e cocenti delusioni, le strade del Genoa e di Enrico Preziosi si separano ufficialmente tagliando anche il sottile filo che, dopo il passaggio alla 777 Partners dello scorso autunno, teneva il "re dei giocattoli" legato al club di Villa Rostan.

Stamani, infatti, attraverso una nota la società ha fatto sapere che nella giornata di ieri, 19 maggio, l'ex patron "ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica di membro del Consiglio di Amministrazione del club".

Un ruolo di accompagnamento alla nuova proprietà verso il mondo del calcio italiano, aveva fatto intendere l'imprenditore avellinese all'indomani dell'insediamento del nuovo CdA in cui il suo posto è stato preso dal dottor Alberto Zangrillo, che però non si è rivelato all'altezza di quelle che probabilmente erano le aspettative della nuova dirigenza.

Oltre all'irrimediabilmente compromessa eredità sportiva, madre di una stagione in larga parte fallimentare dal punto di vista del mero risultato sportivo cercato, ossia la salvezza, è da scommettere sia stata la pesante situazione economica del club più antico d'Italia la proverbiale goccia in grado di far traboccare il vaso, chiusasi con l'approvazione dell'assemblea ma senza il voto del consigliere Preziosi e le minacce di proseguire sulle strade dei legali.

Un taglio netto col passato, dopo le dimissioni da amministratore delegato di un altro fedelissimo dell'avellinese, Alessandro Zarbano, accolto non senza positività dai tifosi non appena la notizia è stata ufficiale.