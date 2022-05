Savona, uno sguardo di troppo alla moglie di un altro e scatta la rissa: 3 persone denunciate dalla Polizia

Tre persone denunciate per rissa: è accaduto a Savona nella giornata di ieri, venerdì 20 maggio intorno alle 13, quando le volanti sono intervenute a seguito di una segnavonlazione al numero di emergenza 112 per un diverbio tra alcune persone in strada, nella zona di corso Ricci, angolo via Aglietto.

Immediatamente sul posto, gli agenti sono riusciti a individuare i tre protagonisti della vicenda, scaturita per futili motivi legati ad un presunto sguardo di troppo dato alla moglie di uno dei tre.

I poliziotti intervenuti sono riusciti a separare fisicamente i tre uomini, evitando così ulteriori conseguenze, visto lo stato di agitazione degli stessi che, nonostante l’arrivo della volante, continuavano a cercare il contatto fisico tra loro. Sono ora in corso le indagini, per l’esatta ricostruzione dei fatti.

Nell’ottica dell’attività di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio avviato da inizio anno a Savona, i poliziotti delle volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria i tre con l’accusa di rissa.