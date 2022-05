Futurismo ad Albissola Marina: il 22 maggio al MuDA “L’arte dei suoni e della ceramica attraverso l’Italia”

E’ stato un fine settimana intenso e straordinario quello che i comuni della “Baia della ceramica” (Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure) hanno dedicato a “Buongiorno ceramica” .

Domenica 22 maggio si svolgerà l’evento conclusivo de “L’arte dei suoni e della ceramica attraverso l’Italia” alle 21, presso il MuDA Museo diffuso di via dell’Oratorio ad Albissola Marina ove andrà in scena, dopo gli omaggi all’Abruzzo, all’Emilia Romagna ed alla Campania, il doveroso omaggio alla Liguria e, in particolare, alla ceramica futurista di Albissola. Lo spettacolo musicale sarà dedicato, da Elena Buttiero e Anita Frumento, pianoforte a quattro mani, alle musiche del periodo futurista ed al compositore savonese Giuseppe Manzino. Dopo il concerto, visita libera al museo. Il concerto sarà introdotto e illustrato da Ferdinando Molteni

La rassegna si avvale della direzione artistica di Elena Buttiero, dell'organizzazione dell'associazione Allegro con Moto e del contributo della Fondazione De Mari.