Briano (+Cairo): "Bisogna ripartite dall'ospedale di 'area disagiata'"

"Bisogna ripartire dall’ospedale di “area disagiata”, chiederlo di nuovo alla Regione Liguria, e metterla davanti alla vergogna di dire nuovamente di 'no'. La Val Bormida ha bisogno di più sanità e non il contrario. Per difendere e potenziare la sanità pubblica, la medicina territoriale, le attività ed i servizi dell’ospedale di Cairo Montenotte".

Cosi commenta in una nota Fulvio Briano, candidato sindaco della lista "+Cairo" che aggiunge: "Per un utilizzo corretto in sanità pubblica e non il contrario dei fondi del Pnrr. Abbiamo bisogno di rimettere al centro i valori fondamentali che sono il diritto alla salute e il diritto al lavoro dignitoso".

"Serve una sanità pubblica di prossimità (nell’ospedale e nel territorio) per i cittadini, donne, uomini, giovani, anziani che garantisca il diritto alle prestazioni ed un servizio di qualità assicurando il rispetto dei diritti di lavoratrici e lavoratori del settore".

"È indispensabile un ripensamento delle politiche socio sanitarie da parte della Regione Liguria, che rimetta al centro esigenze dei cittadini e qualità dell’assistenza partendo da una reale presa in carico delle persone. Le lunghe attese ed i ritardi relativi a prestazioni arretrate sono un tema molto importante che riguarda la salute dei cittadini e ricade in particolarmente su anziani e pensionati che hanno bisogno di salute in tempi adeguati" conclude Briano.