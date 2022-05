Genoa, fuori gli artigli e l'orgoglio. Col Bologna per l'addio alla A cercando conferme per il domani

Chiamarla festa potrebbe forse risultare un eccesso d'ottimismo sconfinante nel paradosso. Ma il popolo rossoblu, designato quale certo protagonista dell'ultima del nuovo Genoa targato 777 Partners a Marassi in Serie A, almeno per un anno, è pronto all'ennesima dimostrazione d'amore e di orgoglio.

E poco importa se a portare nelle strade di Genova il popolo rossoblu, che dopo il match si dirigerà in corteo verso la Foce, a piazzale Kennedy, non sarà ancora una volta un lieto evento. Le sensazioni dopo la matematica retrocessione restano ancora di fiducia verso il futuro.

Quello per cui ci si domanda chi potrà essere a scriverlo. Anche a questo potrà servire il test odierno col Bologna (fischio d'inizio ore 17.15, arbitro Miele di Nola), per capire sempre meglio chi potrà tornare utile alla causa rossoblu in una prossima cadetteria che si preannuncia tra le più agguerrite e complicate degli ultimi 15 anni, un salto indietro proprio all'ultima partecipazione del Grifone.

Alla prova di un ultimo appello d'esame una rosa che ha dimostrato un certo disagio nella massima serie. Per questo, pur consapevoli della radice estiva degli errori, a finire sul banco degli imputati sono stati, a voler interpretare le dure parole post gara del presidente Zangrillo, il general manager Spors e il tecnico Blessin (seppur quest'ultimo in maniera decisamente più marginale), comunque confermati dall'ad Blazquez.

Difficile attendersi altrimenti, visto che per chiudere definitivamente i conti la Serie A deve ancora emettere tutti i suoi verdetti. Eppure nell'ultima lunga settimana, prima delle tante di chiacchiere estive pre ritiro, qualcosa ha lasciato presagire che qualcuno in società avrebbe pensato all'uomo che quel campionato di B stellare di qualche anno fa lo vinse, riportando il Grifone in A.

Fantacalcio per il momento, innanzitutto per rispetto al lavoro di un tecnico come il tedesco in grado di riaccendere quella fiammella della speranza salvezza quasi spenta a dicembre e che già nella conferenza pre partita guarda al suo futuro sotto la luce della Lanterna.

"Faccio parte di questo progetto al 100% e ho tutta l'intenzione di continuare col Genoa" ha detto Blessin, scusandosi coi tifosi "per non essere riuscito a salvare la squadra", un'impresa fallita in diverse tappe: "mi viene in mente al gol presi a Verona o quando il destino non ci ha aiutati con la Lazio col rigore non dato e subito dopo abbiamo preso la rete. Ma abbiamo sempre dato tutto e sono arrivate anche buone prestazioni con delle vittorie meritate".

Massimo impegno contro i felsinei per lasciarsi con un sorriso, seppur amaro, idee chiare per la cadetteria: "In Serie B serviranno un mix tra giocatori giovani ed altri di esperienza. È evidente che la qualità andrà migliorata con innesti in alcuni reparti di giocatori di qualità ma anche con la giusta mentalità. Servirà essere bravi nel possesso palla perché troveremo squadre che si chiuderanno affrontandoci. Faremo una preparazione precampionato dura. Io ho già le idee chiare e voglio arrivino giocatori pronti a soffrire in certe circostanze".

Probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1) : Semper; Hefti, Ostigard, Vasquez, Criscito; Galdames, Hernani; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Yeboah. Allenatore: A. Blessin