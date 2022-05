Genoa, nel saluto alla Serie A non c'è nemmeno l'onore delle armi: al Ferraris passa il Bologna 1-0

Non riesce a levarsi nemmeno la soddisfazione di raggiungere quota 30 punti il Genoa. Più che un "guasto d'amore", canzone da cui il tifo organizzato trae ispirazione nella splendida coreografia con cui si apre la sfida a questo insolito orario, quello dell'undici messo in campo da mister Blessin sembra un Grifone figlio di un "guasto offensivo", salutando contro il Bologna la Serie A nel solco del gorgo di inoffensività che ha portato i rossoblu in cadetteria.

E se il tecnico tedesco, per cui sono continuati tenta diverse vie tattiche nel corso del match, poco ha da dire il campo, teatro di novanta minuti in cui la squadra ospite riesce a sciorinare una prestazione dignitosa seppur infarcita di giovani e giovanissimi, a fronte dei quali il Grifone palesa ancora la solita asfissia offensiva, primo tassello da sistemare per disputare una B possibilmente vincente, raccogliendo così l'ennesima sconfitta del suo campionato.

All'8' minuto è il genoano Portanova in acrobazia impegna Bardi al primo, e praticamente unico, intervento della prima frazione, dove invece i felsinei sono pericolosi al 28' con un colpo di testa di De Silvestri su cui è bravissimo ad allungarsi a terra Semper, e al 37' quando Dijks, dopo aver superato Hefti in slalom, si allunga il pallone permettendo a Ostigard di liberare l'area prima che l'olandese possa calciare.

Nonostante in palio non vi siano punti pesanti il Genoa non riesce a sbloccarsi e al 66' viene punito da un piattone defilato di Barrow imprendibile per Semper. Blessin prova ad affiancare Ekuban a un acerbo Yeboah, eppure, fatto salvo il palo colpito con la conclusione dalla distanza all'87' da Frendrup, il risultato non cambia lasciando al tecnico, confermato dai vertici societari che hanno allontanato per il momento le voci di un possibile ritorno di Gasperini, qualche idea chiara in più nel poco vistosi in campo per capire chi potrà comporre la rosa della prossima stagione.

A rubare la scena invece è una Nord vestita a festa tra bandiere, striscioni e sciarpe, convinta nell'applaudire sia la dirigenza al suo passaggio in campo verso la tribuna prima del fischio d'inizio, sia il tecnico tedesco all'annuncio delle formazioni. Un sostegno che, al netto dei futuri scenari portati dal mercato, sgombera il campo da quel velo di diffidenza e scetticismo verso la prossima successiva diventato quasi caratteristico durante la passata gestione societaria.

Una giornata simile quasi a un atto di fede da parte del "popolo rossoblu", accompagnato però da un monito, scritto a chiare lettere in uno striscione e in un coro urlato a gran voce dal cuore del tifo genoano con giocatori, staff e dirigenti in silenzioso raccoglimento sotto la gradinata: la Serie B dev'essere solo di passaggio.