Savona, “Alalunga” recupera “Cu De Beu” e raddoppia l’offerta in banchina

Mentre in banchina procedono i lavori che la renderanno più curata e attraente, in via calata Sbarbaro i savonesi e i turisti hanno trovato una sorpresa: il peschereccio dei tre ragazzi di “Alalunga”, oltre a permanere con il suo fritto da asporto, raddoppia, recuperando lo storico Cu De Beu di fronte, ribattezzato "Alalunga".

Un ristorante che si aggiunge a un’offerta per tutti i gusti rappresentata dagli altri locali che sono: Verso il Maestrale, Osteria Buco del Prete, Ristorante Indiano Bombay Palace, The Ranch, Blue Restaurant, Workshop Pizza in Pala alla Romana.