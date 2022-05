Savona, il direttore de L’Espresso Lirio Abbate ospite della Ubik, presenta il libro "Stragisti. Uomini e donne delle bombe di mafia"

A 30 anni esatti dalla strage di Capaci in cui morirono il Procuratore Giovanni Falcone e la sua scorta, Lirio Abbate, direttore de L'Espresso e autore di numerose inchieste giornalistiche sulle mafie e le collusioni con la politica, attualmente sotto scorta, sarà a Savona, ospite della Libreria Ubik, per parlare degli 'anni di sangue' di ‘Cosa Nostra’.

Giovedì 26 maggio alle 18, presso la Sala Rossa del comune di Savona, si terrà quindi l’incontro con il giornalista direttore de L'Espresso, introdotto da Mimmo Lombezzi, e contestualmente verrà presentato il libro "Stragisti. Uomini e donne delle bombe di mafia", edito da Rizzoli.

Sono gli anni del sangue. Nel '92-'93 “Cosa nostra” ingaggia una guerra contro lo Stato. L'uccisione di Falcone, Borsellino, delle loro scorte, ma anche le stragi di Firenze e Milano. Lirio Abbate ci aiuta a ricomporre la cronologia degli eventi: Totò Riina, i fratelli Graviano, Matteo Messina Denaro, l'unico ancora latitante e ultimo depositario dei segreti di quella stagione. E ci svela i meccanismi di potere all'interno della famiglia Graviano, gettando luce sui misteri di una latitanza dorata. È proprio sul carcere ostativo che Lirio Abbate ha ingaggiato battaglia: per la riforma in corso, proprio i fratelli Graviano, ergastolani, potrebbero presto tornare in libertà. A trent'anni dalle stragi per le quali furono condannati.