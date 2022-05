Savona, la pioggia non frena la tanto attesa fiera di Santa Rita (FOTO)

Ritorna sotto una pioggerella primaverile la fiera di Santa Rita a Savona.

Il quartiere savonese la attendeva con ansia dopo due anni di stop causa Covid con le vie della zona, piazza Consolazione, via Collodi, via De Amicis, via Tasso e via Aleardi, che si sono animate grazie ai banchetti e alle rose, simbolo della festività per eccellenza della città della Torretta.

Da questa mattina alle 8 è stata aperta quindi per i devoti la Chiesa di Nostra Signora della Consolazione che conserva proprio un altare dedicato alla santa nativa di Cascia.

Per tutta la giornata inoltre l’Arciconfraternita della Santissima Trinità, che qui per tanti anni ha avuto la sua sede, curerà la preghiera mentre i diaconi si alterneranno per la benedizione delle rose. A mezzogiorno è stata recitata la supplica a Santa Rita, alle 16 è stata officiata la messa e alle 19 si terrà la benedizione di congedo.

La devozione a Rita è oggi più che mai sentita e la rosa benedetta, con la sua bellezza, la sua fragilità e il profumo ma sempre circondata di spine, ben rappresenta la realtà umana. Sacro e profano si mescolano in una giornata in cui ognuno celebra i propri riti, rivive i ricordi e ne crea di nuovi per affrontare un futuro sempre più incerto.

Perché la rosa? In punto di morte Rita chiese ad una sua cugina, venuta in visita da Roccaporena, di portarle due fichi e una rosa dall’orto della casa paterna. Benché in inverno, tornata a casa la giovane parente trovò in mezzo alla neve una rosa e due fichi. Stupefatta, ritornò a Cascia per portarli a Rita. Questo prodigio è reso attendibile da diverse testimonianze raccolte nel processo per la beatificazione nel 1626. Il miracolo fa di Rita la santa dei casi impossibili.

Anche Celle Ligure ha la sua Santa Rita e nella Chiesa di Nostra Signora della Consolazione, conosciuta ai più come chiesa a "strisce", la festa è stata celebrata con le messe e le benedizioni delle rose.