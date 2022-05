Fotografa Albenga o Alassio tutti i giorni, dall’alba alla notte, Roberto Ruaro: “Voglio regalare la bellezza della nostra Liguria a chi è lontano”

Di mestiere fa il geometra, ma è fotografo per passione, con una particolare predilezione per i paesaggi ingauni, che siano cittadini, di mare o di collina, anche se la sua “regina” indiscussa è la splendida Isola Gallinara: in questo nuovo articolo della rubrica #ILBELLOCISALVERÀ vi parlo di Roberto Ruaro, innamorato della “sua” Albenga e della Liguria.

Non passa giorno che non scatti foto che poi condivide via social in diverse pagine di “bellezza” ligure, ma non solo. I suoi meravigliosi scatti ci fanno l’occhiolino più volte al giorno, con diverse luci, dall’alba al tramonto, con diversi soggetti, ma con un comune denominatore: Albenga, ma spesso anche Alassio.

“Abito proprio di fronte all’Isola, è quindi la prima e l’ultima cosa che vedo nella giornata. Ci sono particolarmente affezionato”, mi ha raccontato, giustificando l’immensa collezione di click scattati alla “sua regina”.

Fotografa la bellezza e la condivide con le anime più sensibili, quelli del gruppo, che via via si sta facendo sempre più numeroso, che come me pensano che sarà la bellezza a salvare il mondo e che una “fotina” che mostra la poesia del mare o la vivacità della città non possa che essere un toccasana nella quotidianità delle nostre giornate.

È una di quelle rare persone che sanno cogliere la meraviglia dei nostri entusiasmanti panorami e che non la tengono per sé, ma rendono partecipi gli altri. Perché la condivisione è davvero una bella cosa: se si tratta di un dolore, quando condiviso risulta subito meno intenso, se si tratta di una gioia, anche “solo” per gli occhi, è immediatamente amplificata.

Sono queste le motivazioni per cui Roberto ha deciso di partecipare alla mostra collettiva “4 passi tra le stagioni” grazie alla quale ha potuto “esportare” la bellezza di casa nostra alle Terme di Montevalenza, situate alle porte del Monferrato.

“La mostra, organizzata da Patrizia Raia, si è tenuta a cavallo tra i mesi di marzo e aprile scorsi e ha visto 17 espositori, tra pittori, fotografi, tra cui diversi professionisti, e progettisti. Sono molto orgoglioso dell’invito che ho ricevuto – mi spiega il geometra-fotografo -. La mostra voleva essere un tributo alla natura e, contestualmente, alle stagioni del genere umano. In tal senso, i partecipanti abbiamo liberamente interpretato le quattro stagioni, il miracolo della natura che si rinnova, ma soprattutto l’allegoria dell’esistenza”.

“4 passi tra le stagioni”, attraverso una prismatica serie di opere, ha promosso la bellezza di ogni paesaggio, nella natura come nella vita.

“L’organizzatrice mi ha raccontato che, attraverso le mie foto, può vedere ogni giorno il mare, la Liguria e il nostro meraviglioso territorio”, spiega orgoglioso Roberto e quindi ecco come l’immagine, che sia un dipinto o una fotografia, diventa un ponte, capace di rendere accessibile a tutti qualcosa di immobile e statico.

“Grazie al lavoro di geometra, ho la possibilità di girare parecchio, quindi ho più possibilità di cogliere angoli, momenti, luci diverse. Con le immagini che ho esposto alla mostra ho cercato di rappresentare l’amore incondizionato che ho per la mia terra e per la ‘mia’ Gallinara. Spero di essere riuscito nel mio intento”.

“La mostra ‘4 passi tra le stagioni’ è stata anche l’opportunità per partecipare a un evento solidale, perché ha tradotto la bellezza in un gesto importante: i fondi raccolti verranno devoluti all’associazione Me.dea., contro la violenza sulle donne”.

Ecco come un tramonto sulla Gallinara, un’alba che si specchia sul meraviglioso mare, o i gozzi sulla sabbia possono mostrare sfaccettature diverse di immensa bellezza, per gli occhi, per l’anima, per la collettività. Grazie Roberto per la poesia che ci regali tutti i giorni.

#ILBELLOCISALVERÀ