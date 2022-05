Briano (+Cairo): incontro a Cascina Miera su outdoor, bike e sostenibilità (FOTO)

Outdoor, bike e sostenibilità. Sono questi gli argomenti toccati nella giornata di ieri dal candidato sindaco della lista "+Cairo" Fulvio Briano. L'incontro si è tenuto presso Cascina Miera, situata all'interno del parco dell'Adelasia (Ferrania).

"Una delle cose più importanti che ci ha insegnato la crisi che abbiamo vissuto con e per la pandemia, è che il modello di sviluppo economico era sbagliato, perché non teneva conto della materia da cui veniva quello che produceva. Stiamo finendo le risorse senza restituire niente, manca la coltivazione e il ritorno al recupero" spiega il candidato sindaco Briano.

"Continuiamo, sbagliando, a chiedere prestiti al futuro, senza scegliere di investirci e coltivarlo diversamente. L’economia circolare chiama tutte le aziende ad una politica di riciclo, ad una politica di attenzioni per il proprio territorio, perché non sia apprezzato solo da chi viene da fuori, ma che sia sviluppato e vissuto da chi ci vive e lavora dentro".

"Questa sostenibilità va coltivata e profilata dal punto di vista amministrativo in modo molto serio e concreto. Questo è il senso ampio di outdoor che abbiamo in mente. 'Percorsi' di livello in bici e non, per provare a volare un po’ più alto" conclude Briano.

All'evento hanno preso parte Mirko Celestino, ct della nazionale italiana Mountaineers bike e Paolo Marcesini, giornalista e direttore di Italia Circolare, nonché il candidato sindaco Briano e i componenti della sua lista.