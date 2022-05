Ilario Simonetta 11° di categoria alla 100km Il Passatore, 194° assoluto su 2.379 che hanno concluso la gara

194esimo assoluto su 2.379 partecipanti effettivamente arrivati al traguardo. 11esimo di categoria su 352: Ilario Simonetta, consigliere delegato allo Sport nel comune di Andora, entra di diritto nel club di ultramaratoneti che hanno partecipato e finito la 100km del Passatore per ben 5 volte e con una prestazione eccellente vista le caratteristiche estreme della gara.

Il cronometro si è fermato a 11 ore e 02' 30" 90. Risultato che non arriva per caso, ma è frutto di un lungo ed impegnativo allenamento che ha permesso ad Ilario Simonetta di stare davanti a molti concorrenti anche più giovani di lui, portando il nome di Andora in una delle più importanti ultramaratone nazionali ed internazionali.

"Dedico questa gara alla mia famiglia -- commenta Ilario Simonetta - a mia moglie Cinzia per la sopportazione e a Manuel e Gioia che in alcune sere di allenamento, mi hanno fatto da zavorra umana: correvo con loro sulle spalle. È stato un lavoro di squadra".