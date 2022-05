Arriva sul Lungomare di Borghetto Santo Spirito il Festival dello Street food!

Tutto pronto a Borghetto Santo Spirito per ospitare l’evento Street Food – Fiesta Loca e le aziende di cibo di strada specializzate che per tre giorni saranno protagoniste in Piazza Pelagos, alla fine del Lungomare Matteotti.

“Torna l’evento più gusto dell’anno” e’ il motto della manifestazione, che renderà la città ligure una piccola capitale del gusto. Tante le specialità che si potranno degustare con un’offerta variegata per tutti i palati, nel rispetto delle tradizioni enogastronomiche italiane e internazionali. Ampia anche la scelta delle birre, da quelle artigianali a quelle tradizionali, che non lasceranno scontento anche l’appassionato più esigente. Tre serate che saranno occasione per una scelta ampia di cibo di strada.

L’evento è patrocinato dal Comune di Borghetto Santo Spirito e organizzato in collaborazione con Associazione Vivi Borghetto e Assocazione Promozione Cultura e Sapori. Ingresso gratuito e stand aperti dalle 12 alle 24.