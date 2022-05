"Io e mia moglie senza farmaci cannabinoidi da più di due mesi", l'Asl 2: "Massimo impegno per garantire questo servizio"

"Il dottor Bertolotto delle cure palliative di Pietra Ligure è andato in pensione, disdicendo tutte le prossime visite in programma dei suoi assistiti, tra cui io e mia moglie, a cui manca la terapia con cannabinoidi da più di due mesi".

La segnalazione arriva da un nostro lettore che aggiunge: "E' cosi per centinaia di altri pazienti lasciati in balia del vento. La cosa ha procurato un'ondata di richieste per le visite che erano in programma a Pietra Ligure, verso le cure palliative dell'ospedale Valloria a Savona, con i quali ho parlato al telefono, per riprogrammare la visita prevista l'8 giugno col dottor Bertolotto, e annullata telefonicamente".

"Al San Paolo non sapevano nulla. Mi hanno detto che il numero di pazienti dirottati presso il loro ambulatorio è di 400 unità. Cosa a cui loro non possono fare fronte, perché non hanno ricevuto alcuna circolare o direttiva per poter gestire la situazione in base a un protocollo che di fatto non esiste" conclude il lettore.

In merito alla segnalazione, la nostra redazione ha contattato l'Asl 2: "La struttura, organizzata sui presidi ospedalieri di Savona, Pietra Ligure e Cairo Montenotte, svolge attività ambulatoriale e domiciliare. Recentemente sono stati collocati o sono in via di pensionamento due dirigenti medici tra cui il direttore della struttura".

"La parziale riduzione dell’attività, solo momentanea e circoscritta ad un paio di settimane, è legata alla riorganizzazione dei turni di lavoro del personale medico in dotazione alla struttura, sono comunque garantite le richieste urgenti".

"La carenza di medici assegnati a questo servizio è nota alla Direzione che ha da poco concluso una procedura selettiva per due posti da dirigente; purtroppo i due vincitori hanno rinunciato all'incarico costringendo l’Azienda ad avviare un nuovo concorso, che verrà pubblicato a breve".

"L’Azienda ribadisce la massima priorità e l’impegno per questo servizio fondamentale che si rivolge nello specifico a pazienti con esigenze e patologie differenti, ma tutti accomunati dallo stesso bisogno di interventi terapeutici indirizzati ad un miglioramento della loro qualità di vita ed al trattamento e controllo del dolore".