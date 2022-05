Minacciati dai cinghiali mentre portano a spasso i cani: l'episodio a Villanova d'Albenga

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Segnalo un episodio che denota l’aumento delle presenze di mammiferi selvatici sempre più a rischio per l’incolumità delle persone, non solo per coloro che a bordo di veicoli transitano sulle nostre strade con frequenti scontri con caprili e cinghiali, ma anche per persone che percorrono a piedi le nostre vie cittadine".

"Domenica 22 maggio alle ore 17,00 circa, due persone percorrendo sul marciapiede la strada che conduce all'aeroporto di Villanova d’Albenga, con i loro cani al guinzaglio, sono state minacciosamente avvicinate a pochi metri da quattro grossi cinghiali. Solo il caso ha evitato peggiori conseguenze per i due pedoni e i loro cani".

Giampaolo Usanna