Alassio, rischia di morire per strada: 1 ora e 20 prima di arrivare al Pronto Soccorso di Pietra in codice rosso

Un malato in codice rosso ad Alassio attende 40 minuti un’ambulanza e l’automedica di cui ha necessità ed entra in Pronto Soccorso a Pietra Ligure 1 ora e 20 dopo una crisi distonica che avrebbe potuto lasciarlo senza vita. È l’odissea di Mario: l’ha raccontata ai microfoni di Savonanews la moglie Daniela.

“Questa mattina mio marito avrebbe potuto morire. Vive una situazione drammatica da 10 anni, quando nel 2012 si ammalò di una patologia rara e degenerativa. Tra i pochi che combattono questo male, in Italia è la persona che accusa in modo più intenso i sintomi”. Comincia così il suo racconto.

“Stavamo per imboccare l’Aurelia Bis ad Alassio per andare ad Albenga, quando, più o meno in prossimità del comando della Polizia Locale, mio marito ha sentito una delle sue crisi sopraggiungere. Sono crisi distoniche cicliche, equiparabili a crisi epilettiche, ma 10 volte più forti. Sono molto dolorose e, purtroppo, non è l’unico problema che ha”.

La donna, che ha somministrato subito i farmaci come da indicazioni mediche, ha prontamente chiamato il 118 per richiedere l’ambulanza e l’automedica, ma si è sentita rispondere che non c’erano né ambulanze disponibili né Sierra 2 o Sierra 4. “Io avrei anche azzardato il viaggio a Pietra autonomamente, avrei fatto prima, ma conoscendo la patologia, mi hanno risposto di non farlo assolutamente e di attendere – spiega Daniela – e così ho fatto. Appena i mezzi sono tornati disponibili, ce li hanno mandati, ma più tempo passa e più le crisi degenerano e Mario, suo malgrado, diventa pericoloso per la forza incredibile che ha”.

“Sono arrivati 40 minuti dopo la mia chiamata. Nel frattempo, gli agenti della Polizia Locale sono stati con noi e ci hanno aiutato in questo frangente disperato. Mio marito non ha mai perso la lucidità, ma purtroppo non riusciva a controllarsi, a causa della malattia. Quando sono arrivati i sanitari e i militi della Croce Bianca di Albenga, eravamo in 7 a cercare di contenerlo e di calmarlo. Purtroppo, non gli è stato somministrato il farmaco in grado di sedarlo, per cui la gestione è risultata ancora più difficoltosa e, pur essendo un codice rosso 4, è passata 1 ora e 20 prima che potesse entrare in Pronto Soccorso al Santa Corona”.

L’uomo, che ha solo 58 anni, convive con questa malattia degenerativa che lo vede purtroppo protagonista di eventi analoghi con una ciclicità media di una settimana. “È un calvario per lui poverino che soffre dolori indescrivibili, senza contare il fatto che diventa pericoloso per se stesso e per gli altri. Il problema più grande è che, più passa tempo prima di arrivare in Pronto Soccorso e più le crisi si fanno intense e lo pongono a rischio di vita, mentre se gestito in tempi ragionevoli, i dolori non si acutizzano e tutto è meno drammatico”.

“Non ce la facciamo più. Se almeno ci fosse il Punto di Primo Intervento ad Albenga, ma meglio il Pronto Soccorso, lui potrebbe soffrire meno e non rischierebbe la vita tutte le settimane – prosegue -. Inoltre, siamo solo a maggio e siamo messi già male, senza ambulanze e senza sanitari disponibili nell’immediatezza. Come faremo nei prossimi mesi? Siamo addolorati e molto preoccupati. Qualcuno può fare qualcosa?”. Con questa domanda Daniela chiude un racconto che fa accapponare la pelle e spera in una risposta.