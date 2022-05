Pierroberto Folgiero è il nuovo amministratore delegato di Fincantieri, incontro con Toti

Il presidente della Regione Liguria oggi pomeriggio ha incontrato il nuovo amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero.

È stata la prima occasione di dialogo e confronto con i nuovi vertici di un’azienda particolarmente importante per il territorio ligure. Tra gli argomenti toccati durante l’incontro l’economia del mare come nodo centrale per Genova e per la Liguria, i risultati da consolidare anche in uno scenario internazionale, i cantieri della nostra regione come volano di sviluppo e ricerca, oltre ad una normalizzazione del turismo post Covid in grado di trasformarsi in una nuova occasione di sviluppo per l’azienda e per la Liguria.