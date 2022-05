Albenga si prepara alla stagione estiva: avviati diversi interventi sul territorio, dai marciapiedi alle spiagge

Dai marciapiedi alle spiagge, passando per interventi di manutenzione e ripristino della rete di scolo delle acque meteoriche e molto altro. Diversi gli interventi sul territorio comunale di Albenga previsti dall'Amministrazione Tomatis nei prossimi mesi.

“In attesa di avere disponibilità della quota parte destinata a investimenti (quindi lavori pubblici) dell’avanzo di amministrazione 2021 - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Alberto Passino - il Comune di Albenga sta provvedendo alla pianificazione dei molti interventi necessari sul territorio, potendo darvi seguito, ad oggi, con i soli oneri di urbanizzazione e attivandoci su più fronti cercando di dare risposte nel più breve tempo possibile”.

Entro giugno sarà espletata le procedure di gara per affidare i lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Trento e Viale Martiri della Libertà, per un importo complessivo di oltre 120mila euro (70mila nel primo caso, 55mila nel secondo). La programmazione prevede quindi, in un passaggio successivo, interventi anche sui marciapiedi di via Trieste, via dei Mille, via Piave e via Einaudi per le quali si stanno predisponendo i progetti definitivi.

In questi giorni, inoltre, si è completato l’intervento di ripristino dei parcheggi di fronte all’ingresso del "Green Village" in viale Che Guevara. Il lavoro, finanziato con i residui dell’intervento effettuato sulla stessa via del 2021, è stato eseguito dalla ditta Cogeca.

Lunedì 23 maggio sono iniziati i lavori di pulizia della strada di regione Camporette e il ripristino della rete di scolo delle acque meteoriche. L’intervento ha visto la pulizia dei tubi ostruiti da depositi di sabbia e terra che comportavano allagamenti a ogni pioggia, oltre alla riparazione di una condotta della stessa rete sfondata per il peso dei mezzi pesanti.

In vista dell’estate e della balneazione, oltre che del concerto di Max Gazze’ che si terrà il prossimo 25 giugno proprio in quella spiaggia, sono stati infine avviati i lavori di sistemazione della spiaggia libera comunale fronte piscina.