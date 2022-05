Paura in A10 tra Spotorno e Feglino: auto distrutta dalle fiamme, occupanti illesi (VIDEO)

Attimi di paura intorno alle 11.30 di stamani (26 maggio, ndr) sulla A10 tra Spotorno e Orco Feglino in direzione Francia, nei pressi del viadotto Barelli, dove da un'automobile si sono improvvisamente sviluppate delle fiamme.

Le cause del rogo che ha completamente distrutto la vettura sono ancora in via di accertamento, tutti gli occupanti del mezzo però sono riusciti a uscirne illesi.

Sul posto è intervenuto il personale pattugliante di Autofiori e i Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio, e anche il personale sanitario per verificare le condizioni dei passeggeri.

Nessun altro mezzo è stato coinvolto: il conducente, trovandosi nei pressi di un tratto chiuso per lavori, avrebbe infatti sfruttato lo spazio lasciato dallo scambio di carreggiata per accostarsi e restare in un'area isolata.

Da segnalare diversi disagi e rallentamenti in direzione del confine di Stato, che si aggiungono a quelli verificatisi da diverse ore sul senso di marcia opposto, a causa del cantiere presente tra Feglino e Spotorno.