Il Museo Archeologico e dell’Istituto di Studi Liguri protagonista a livello internazionale con le sue ricerche

Ricerca e didattica rappresentano due degli aspetti cardini dell'attività del "Civico Museo Archeologico e della Città di Savona" e dell' "Istituto Internazionale di Studi Liguri"sui quali si intende continuare a puntare per il futuro.

Relativamente alla ricerca è da segnalare l'attiva partecipazione di ricercatori del Museo a Lisbona, all'International Symposium on Archaeometry (ISA 2020-2022), conferenza internazionale sull'archeometria, ove il Civico Museo Archeologico e della Città e l'Istituto Internazionale di Studi Liguri hanno presentato, in collaborazione con l'Università degli Studi di Pavia, un intervento dal titolo "Archaeometric Study of glass working indicators of Altare (Northern Italy) and other Ligurian contexts".

Il vetro è ancora protagonista a Genova, il 28 e 29 maggio, in occasione della XXI Giornata di Studio sul vetro, dal titolo "Il vetro nel Medioevo" organizzata dal Comitato Italiano dell'AIHV. ('Association Internationale pour l'Histoire du Verre). Anche in questa occasione una ricercatrice del Museo, Marta Bagnasco, presenterà un intervento relativo alle ricerche archeologiche che l'Istituto di Studi Liguri ha condotto ad Altare, al fine di approfondire le conoscenze sulla produzione vitrea medievale del centro valbormidese.

Da sottolineare come uno splendido bicchiere medievale in vetro esposto nel Museo savonese e proveniente dallo scavo dell'antica Cattedrale sia stato scelto proprio come immagine simbolo della manifestazione, sia sulla locandina sia sul dépliant-programma.