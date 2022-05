A Radio Onda Ligure una mattinata con la musica italiana protagonista: ecco i Matia Bazar

L’intervista di oggi sarà l’occasione per presentare il nuovo singolo “Non finisce così”, nato da un testo di Giancarlo Golzi, scritto prima della sua prematura scomparsa, ritrovato da Fabio Perversi e musicato da Piero Cassano, inedito contenuto nel nuovo album The Best Of, prodotto da DM Produzioni di Danilo Mancuso e distribuito da ADA Music Italy, fuori su tutti i digital store.

L'intervista, realizzata da Maurilio Giordana, sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.