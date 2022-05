Amnesty International Italia festeggia il suo compleanno ad Alassio presentando il suo "Rapporto Annuale 2021/2022"

Sabato 28 maggio 2022 alle ore 17.30 presso l'Auditorium della Biblioteca civica Renzo Deaglio del Comune di Alassio, piazza Airaldi e Durante 7, verrà presentato al pubblico il Rapporto Annuale 2021/2022 di Amnesty International Italia, il più grande lavoro di ricerca sulla situazione dei diritti umani nel mondo.

Per l'occasione, che coincide con il “compleanno di Amnesty”, nata il 28 maggio 1961, interverrà Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia.

Nel corso dell'incontro saranno affrontate le tematiche del Rapporto Annuale, tra le quali figurano anche la pandemia e la guerra in Ucraina.

L’edizione di quest’anno, la cui introduzione è a cura della segretaria generale di Amnesty International Agnès Callamard, contiene cinque panoramiche regionali e schede di approfondimento su 154 paesi. Oltre al volume, una serie di infografiche presenta le principali tendenze globali. Il testo è edito da Infinito Edizioni.

Le criticità emergenti dalla situazione a livello globale sono sottolineate dalla sezione italiana di Amnesty International: nel 2021 slogan patinati del tipo 'ricostruiremo un mondo migliore' sono diventati un mantra. Sono state anche ventilate belle promesse: promesse di un 'reset globale' dell'economia; di una 'comune agenda' mondiale per arginare gli abusi delle multinazionali, di una ricerca sostenibile a livello ambientale, di una solidarietà globale per creare un grande cambiamento. Ma gli slogan lasciano il tempo che trovano, le promesse non sono state mantenute e sempre più persone sono state abbandonate a loro stesse, in più luoghi e con maggior frequenza.

L'iniziativa è organizzata dagli attivisti del gruppo di Alassio/Albenga della Circoscrizione Liguria di Amnesty International Italia, grazie alla collaborazione dell’Assessorato alla Cultura dell’Amministrazione Comunale alassina e della Biblioteca Civica.