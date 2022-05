Sabato 28 maggio torna "Ruote d'epoca", mega raduno di auto anteguerra in centro a Savona

“Salutiamo l'arrivo a Savona di questa manifestazione giunta alla sua quinta edizione - dice il vicesindaco Elisa Di Padova – Sarà un evento unico per tutti coloro che sabato si troveranno in centro magari per fare shopping e commissioni. E i partecipanti che giungeranno da diverse parti d'Italia potranno conoscere il nostro polo museale grazie a una visita guidata organizzata proprio per promuovere le bellezze della città. L'evento rientra in un calendario di manifestazioni diffuse, sia in centro sia nei quartieri, per aiutare la città a ritrovare nuova vitalità che assicura ai commercianti una platea più vasta”.